В Грузии арестовали бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, который воевал за Украину. Его задержали в зале суда из-за неуплаты залога по делу о неявке на заседание временной следственной комиссии парламента.

Об этом сообщает местная редакция "Радио Свобода".

По словам прокурора Натии Татиашвили, Окруашвили намеренно не оплатил назначенный ранее судом залог в 20 тысяч лари (более 303 тысяч гривен). Срок уплаты залога составлял 30 дней и истёк 8 мая. Сторона обвинения ходатайствовала о замене меры пресечения в виде залога на арест, и Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство.

Окруашвили на это заявил, что "не собирается лишать своих детей денег из-за чьих-то прихотей".

Экс-министра вызывали во временную следственную комиссию 26 марта для предоставления объяснений в связи с войной Грузии и России в 2008 году, однако он отказался явиться.

Как мы писали, грузинские добровольцы, которыми руководил бывший министр обороны Грузии, воевали в Ирпене в марте 2022 года.

Уже в апреле они начали покидать Украину, в том числе уехал и Окруашвили.