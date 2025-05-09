Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел из-под стражи.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в своём телеграм-канале.

По его словам, за Насирова внесли залог, и на днях на него наденут электронный браслет.

Ранее ВАКС взял под стражу экс-председателя ГФС Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 миллионов гривен.

При этом, покурор утверждала, что желание Насирова мобилизоваться связано с тем, что срок его привлечения к уголовной ответственности истекает менее чем за год.

Напомним, в октябре 2022 года Насирову сообщили о подозрении в коррупции с астрономической суммой взятки.

Тогда чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 523,2 млн грн. Насиров провёл почти два года в СИЗО и вышел под залог в 55 миллионов гривен.

Тем временем, в Украине подходит к концу 1171-й день полномасштабных боевых действий. Последние новостями с главными событиями 9 мая 2025 – у нас года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Верховная Рада утвердила минеральную сделку с США. Вчера в Украине началось перемирие, объявленное РФ. Интенсивность боевых действий упала, хотя на отдельных участках фронта продолжаются обстрелы и наземные боестолкновения. Киев заявил о более чем 700 нарушениях режима прекращения огня со стороны россиян.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.