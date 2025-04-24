Высший антикоррупционной суд взял под стражу экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в своем телеграм-канале.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения Насирову в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен частично.

Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Прокурор утверждала, что желание Насирова мобилизоваться связано с тем, что срок привлечения к уголовной ответственности истекает менее чем за год.

Насиров и его защита возражали против удовлетворения ходатайства и заявляли, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству и обязанностью".

Напомним, в начале апреля стало известно, что Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ. Его адвокаты попросили остановить рассмотрение дела в связи с мобилизацией.

После шумихи в прессе ВСУ отменили приказ о зачислении экс-главы ГФС на военную службу. Военная служба правопорядка заявила, что по приказу главкома ВСУ Александра Сырского проводится проверка этой истории.