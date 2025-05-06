За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 миллионов гривен.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвокатов Смирнова.

Теперь бывший сотрудник Офиса президента обязан прибывать по каждому требованию правоохранителей, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с людьми, указанными в определении суда, а также сдать на хранение свои загранпаспорта.

Напомним, в мае прошлого года Смирнов получил первое подозрение в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен. Тогда же он внес залог и остался на свободе.

А в апреле этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило ему новое подозрение по двум статьям: о легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения о получении взятки в особо крупном размере.

Вчера Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру ему пресечения и отправил под стражу до 22 мая с возможностью внести залог в сумме с шестью нулями. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога в более 20 миллионов гривен.