Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на сегодняшнем заседании изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову. Суд отправил его под стражу до 22 мая с возможностью выйти под залог в размере 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспильне".

Бывшего чиновника подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения о получении взятки в особо крупном размере.

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога более 20 миллионов. А адвокат экс-чиновника заявлял, что следствие не привело доказательств легализации средств.

"Также не приведены риски, которые являются основанием именно для такой меры пресечения. Данное ходатайство не обосновано. Полгода продолжается расследование и никаких новых доказательств по делу нет", — сказал на заседании суда защитник Смирнова.

Сам Смирнов заверил журналистов, что "докажет свою невиновность".

В Офиса президента он курировал судебную систему.

Напомним, в мае прошлого года он получил первое подозрение в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн грн. Тогда же он внес залог и остался на свободе.

А а апреле этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило ему новое подозрение по двум упомянутым статьям.