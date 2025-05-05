Суд отправил под стражу бывшего зама главы Офиса президента Смирнова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на сегодняшнем заседании изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову. Суд отправил его под стражу до 22 мая с возможностью выйти под залог в размере 18 миллионов гривен.
Об этом сообщает "Суспильне".
Бывшего чиновника подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения о получении взятки в особо крупном размере.
Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога более 20 миллионов. А адвокат экс-чиновника заявлял, что следствие не привело доказательств легализации средств.
"Также не приведены риски, которые являются основанием именно для такой меры пресечения. Данное ходатайство не обосновано. Полгода продолжается расследование и никаких новых доказательств по делу нет", — сказал на заседании суда защитник Смирнова.
Сам Смирнов заверил журналистов, что "докажет свою невиновность".
В Офиса президента он курировал судебную систему.
Напомним, в мае прошлого года он получил первое подозрение в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн грн. Тогда же он внес залог и остался на свободе.
А а апреле этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило ему новое подозрение по двум упомянутым статьям.