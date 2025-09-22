Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные спецслужбы пытаются организовать в стране протесты наподобие украинских, чтобы свергнуть действующую власть, как произошло с президентом Виктором Януковичем.

Об этом он сказал журналистам.

"Это все (протесты в Грузии - Ред.) профинансировано иностранными спецслужбами, как это произошло и в случае Майдана. Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан и во что это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не допустим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития подобного сценария", - заверил Кобахидзе.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" активно использует тему войны в Украине, заявляя, что ее оппоненты готовят Грузии украинский сценарий.

Также правящая партия утверждает, что страны Запада обещали обеспечить Грузию вооружением в случае согласия открыть второй фронт против России. Правда, при этом в партии не уточнили, от кого именно Тбилиси поступали такие предложения.