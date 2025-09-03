Власти Грузии обвинили бывшего президента Михаила Саакашвили в развязывании пятидневной войны с РФ в 2008 году, за что он может получить пожизненный срок.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Специальная парламентская комиссия по "расследованию преступлений режима Саакашвили" опубликовала доклад, в котором среди прочего обвинила его в обострении ситуации в Южной Осетии и в Абхазии начиная с весны 2004 года, когда вокруг Цхинвала произошли первые столкновения между грузинскими и южноосетинскими формированиями. В 2006 году за этим последовал ввод грузинской бригады в Кодорское ущелье в Абхазии.

"Грузинская мечта" заявляет, что тогдашние действия грузинского руководства привели к вторжению РФ.

Среди доказательств председатель парламента Шалва Папуашвили назвал заявления грузинских генералов о "восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии", указ Саакашвили о введении в стране военного положения, а также резолюцию ПАСЕ 2008 года, в которой говорится, что кульминацией конфликта в Южной Осетии и триггером полномасштабных военных действий стал обстрел Цхинвала грузинской артиллерией в ночь на 8 августа 2008 года. За этот документ в 2008 году проголосовало и "Единое национальное движение" Саакашвили - в первую очередь из-за того, что в документе упомянута "оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии".

Папуашвили заявил, что теперь против Саакашвили могут завести шестое уголовное дело по статье "измена родине", что может грозить ему пожизненным заключением.

Напомним, весной Михаилу Саакашвили добавили 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы. Общий срок наказания экс-президента Грузии теперь составляет 12,5 лет. Сам Саакашвили заявлял, что "Грузинская мечта" хочет оставить его в тюрьме на всю жизнь.

В прошлом году Европейский суд по правам человека полностью отклонил жалобы бывшего президента Грузии. Саакашвили оспаривал справедливость двух уголовных дел и приговоров, которые были вынесены ему грузинскими судами.