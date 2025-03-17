Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили добавили 4,5 года лишения свободы. Общий срок наказания теперь составляет 12,5 лет.

Об этом сообщает телеканал Mtavari.

По данным канала, новый срок Саакашвили дали за незаконное пересечение границы.

Как известно, экс-президент вернулся в Грузию в трейлере, груженном молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского Черноморска в порт Поти.

До этого у него уже был шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Саакашвили заявил, что считает все приговоры политически мотивированным.

Он считает, что "Грузинская мечта" хочет оставить его в тюрьме на всю жизнь. Напомним, на днях ему дали 9 лет за растрату государственных средств.

При этом в производстве остается еще одно дело о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году и захвате телекомпании Imedi.

Также мы писали, что в мае 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью отклонил жалобы бывшего президента Грузии. Саакашвили оспаривал справедливость двух уголовных дел и приговоров, которые были вынесены ему грузинскими судами.