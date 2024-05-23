Саакашвили проиграл в Европейском суде все дела о нарушении своих прав в Грузии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство "Анадолу".

Саакашвили оспаривал справедливость двух уголовных дел и приговоров, которые были вынесены ему грузинскими судами.

Он заявлял о политическом преследовании, нарушении права на беспристрастный суд и "наказании без закона".

"Суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца 6232/20 и 22394/20 по статье 18 ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека - Ред.)", - говорится в в вердикте.

Адвокаты Саакашвили сообщили, что категорически не согласны с решением ЕСПЧ и намереваются обжаловать его в установленном порядке в самое ближайшее время.

В правящей партии "Грузинская мечта" в свою очередь заявили, что требуют извинений от западных политиков за нападки на грузинскую систему правосудия после того, как ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили.

В октябре 2021 года главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили задержали в Грузии, где на него уже пять лет как открыто уголовное дело о попытке государственного переворота.

Сейчас он отбывает девятилетний срок. В знак протеста экс-президент устраивал в заключении многочисленные голодовки. Состояние его здоровья не раз признавалось критическим. С 2022 года Саакашвили находится под стражей в частной клинике.

Ранее сообщалось, что резко ухудшилось состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме города Рустави и не собирается ее заканчивать, намереваясь дойти до конца.