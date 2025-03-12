Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сидящему в тюрьме, вынесли еще один приговор.

Городской суд Тбилиси дал ему девять лет по делу о растрате бюджетных средств.

Как стало известно, дело касается растраты девяти миллионов лари на личные нужды Саакашвили в его бытность президентом.

Речь об оплате спа-услуг и косметолога, приобретении картин, обучении сына, а также отдыхе в Таиланде. Защита Саакашвили признает лишь незначительную часть этих трат - на услуги косметолога и стилиста, указывая, что это было необходимо в связи с отправлением президентских полномочий.

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам - о незаконном помиловании убийц и об избиении депутата.

Новый срок будет исчисляться с момента задержания Саакашвили - с 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти лишь 1 октября 2030 года.

При этом против экс-президента Грузии продолжаются и другие судебные процессы. В том числе о незаконном пересечении границы в 2021 году.

Напомним, Саакашвили проиграл в Европейском суде все дела о нарушении своих прав в Грузии.

В марте прошлого года Украина фактически отказала Грузии в требовании выдать двоих соратников Саакашвили и выдвинула свои встречные требования для "нормализации отношений".