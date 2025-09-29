В Грузии Тбилисский городской суд по иску Министерства финансов обязал экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия возместить в бюджет около 3,3 млн долларов по "делу о пиджаках".

Об этом сообщили местные СМИ.

Суд обязал Саакашвили и Джанашию совместно выплатить в госбюджет 8,3 миллиона лари, а Саакашвили еще и дополнительно 631 тысячу лари.

Саакашвили обвиняют в использовании государственных средств на отдых в дорогих отелях, курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды, в том числе пиджаков. При этом политик отрицает обвинения и называет их политическим преследованием.

Решением суда недоволен адвокат Саакашвили Бека Басилая.

"Говорят, что Саакашвили должен возместить расходы, например, за то, что принял в Грузии Дональда Трампа или возложил цветы на могилу Вацлава Гавела. Что это значит? Мы не раз видели выборочные, политически мотивированные, совершенно необоснованные решения по делам Саакашвили. Теперь к этому добавилось финансовое преследование: хотят внести его в реестр должников", — пожаловался журналистам Басилая.

В настоящее время политик отбывает наказание в грузинской тюрьме по ряду статей.

Весной ему присудили 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Также Саакашвили обвиняли в развязывании пятидневной войны с РФ в 2008 году, за что он может получить пожизненный срок.