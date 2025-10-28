Власти Грузии просят Конституционный суд запретить три крупнейшие прозападные партии страны, включая партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Об этом сообщает BBC.

Иск подали депутаты правящей партии "Грузинская мечта" и двух политических групп парламента - "Европейские социалисты" и "Сила народа".

Помимо партии Михаила Саакашвили запретить хотят "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию-Лело". Их "Грузинская мечта" называет "коллективным Национальным движением".

У Конституционного суда будет 9 месяцев на вынесение решения.

Всего, по итогам парламентских выборов прошлого года, избирательный барьер преодолели четыре оппозиционные политические силы. Все они отказались признавать итоги выборов и входить в парламент, однако партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" через год после парламентских выборов отказалась от бойкота и начала работу в парламенте.

Это теперь - единственная преодолевшая барьер оппозиционная партия, запрета которой не требует в иске "Грузинская мечта".

Напомним, правящая партия Грузии использовала кадры войны в Украине как предвыборную агитацию.

А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Евросоюза несёт ответственность за беспорядки в стране, которые произошли на фоне победы партии "Грузинская мечта" на выборах.