Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец в Тбилиси в случае успешного штурма и госпереворота.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави-2".

"Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента [...]. Она была готова туда войти, однако после поражения (подавления протестующих силовиками - Ред.) открестилась", – сказал Кобахидзе.

Премьер отметил, что и в этот раз правительство сумело предотвратить насильственную смену власти.

"За эти четыре года мы увидели в нашей стране уже пятую попытку устроить революцию. В этот раз она также была поддержана извне", – отметил глава грузинского правительства.

"Мы не будем дожидаться шестой, седьмой и восьмой попыток", – подчеркнул министр.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что попытка штурма дворца "никому не сойдёт с рук".

"Власть в Грузии может сменится только путём выборов <...>. И все видят, на каком высоком уровне проходят выборы", – заявил президент страны.

Напомним, власти Грузии считают, что иностранные спецслужбы хотят устроить майдан с целью их свержения.