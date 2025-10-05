Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что вчерашняя попытка штурма президентского дворца протестующими "никому не сойдет с рук".

Об этом он заявил во время трансляции в прямом эфире местного издания Imedi.

"Власть в Грузии может сменится только путем выборов. Мы видим, как улучшаются выборы из года в год и становятся образцовыми. Вчера наблюдатели отметили, что во многих странах Евросоюза не существует такого стандарта. Была внедрена электронная избирательная система, и все видят, на каком высоком уровне проходят выборы", - заявил президент страны.

В то же время, МВД Грузии объявило о задержании всех пяти членов оргкомитета протестной акции.

Отметим, что вчера, 4 октября, в стране прошли выборы в органы местного самоуправления Грузии. В голосовании участвовали 12 политических партий, однако часть оппозиции отказалась от включения в гонку.

Оппозиция из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попыталась устроить в Тбилиси "майдан" в день выборов. Однако эта попытка провалилась.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на иностранные спецслужбы, заявив, что Грузия не позволит внешним силам вмешиваться во внутренние дела и пытаться сменить власть, отметил он.