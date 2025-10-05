Оппозиция из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попыталась устроить в Тбилиси "майдан" в день выборов. Однако эта попытка провалилась.

Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По его словам, это была уже пятая попытка за четыре года.

"Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить "майдан" в нашей стране", - заявил Кобахидзе, добавив, что "любые попытки устроить беспорядки будут наказаны".

Сейчас, как сообщают СМИ, новых митингов в Тбилиси нет. Спецназ снял оцепление с президентского дворца, который вчера пытались штурмовать протестующие.

Ранее грузинский премьер возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на иностранные спецслужбы. Грузия не позволит внешним силам вмешиваться во внутренние дела и пытаться сменить власть, отметил он.

Напомним, накануне на фоне выборов в Грузии вспыхнули протесты противников правящей партии "Грузинская мечта". Многие оппозиционные партии отказались участвовать в избирательной кампании, мотивируя это возможными фальсификациями со стороны "Грузинской мечты", а также арестами своих лидеров.