Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Евросоюза несёт ответственность за происходящие в Тбилиси беспорядки.

Об этом было сказано в ходе видеотрансляции, опубликованной на странице политика в Фейсбуке.

По словам Кобахидзе, европейский дипломат поддержал попытку свержения конституционного строя в Грузии.

"Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС... На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несёт особую ответственность за это. Проявите добрую волю: выйдите, разделите и решительно осудите всё, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", – сказал Кобахидзе.

Грузинский премьер также заявил, что "иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована".

Напомним, власти Грузии подозревают иностранные спецслужбы в намерении устроить против них майдан.

Ранее "Грузинская мечта" использовала кадры войны в Украине как предвыборную агитацию.