В Грузии решили ликвидировать Антикоррупционное бюро. Оно начало работу в 2023 году, а его создание входило в рекомендации в 12-пунктном плане Европейской комиссии и имело целью усиление антикоррупционных механизмов в стране.

Об этом сообщил глава парламента Шалва Папуашвили.

По информации агентства Радио Свобода, также будет закрыта служба защиты персональных данных.

"Антикоррупционное бюро сегодня по сути выполняет функции сбора и мониторинга деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством сформировалось общее видение, что эти функции в конституционной системе публичного управления лучше соответствуют Госслужбе аудита как высшему и более независимому конституционному органу", – заявил Папуашвили.

Сегодня также стало известно, что власти Грузии собираются отменить зарубежное голосование на выборах. Евросоюз же отменил безвиз для грузинских чиновников и дипломатов в начале этого года.

Напомним, не так давно власти Грузии просили Конституционный суд запретить три крупнейшие прозападные партии страны, включая партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

В начале октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Евросоюза несёт ответственность за беспорядки в стране, которые произошли на фоне победы партии "Грузинская мечта" на выборах.