Федеральное бюро расследований провело обыски в избирательном участке в Атланте (штат Джорджия), расследуя заявления президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов в 2020 году, на которых он проиграл Джо Байдену.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе обысков были изъяты 700 ящиков с бюллетенями, заявила член совета округа Фултон. На месте обысков присутствовала директор Национальной разведки Тулси Габбард.

За неделю до этого Трамп в Давосе повторил свои утверждения шестилетней давности о том, что прошлые президентские выборы были сфальсифицированы, а также заверил, что "вскоре людей привлекут к ответственности за то, что они сделали".

Обыскам ФБР в Атланте Трамп посвятил более десятка постов в своей соцсети Truth Social.

В декабре администрация Трампа подала иск с целью получить доступ к избирательным бюллетеням и документам округа Фултон за 2020 год, которые находятся на хранении в Верховном суде округа Фултон в Атланте. Секретарь этого суда попросила отклонить иск Белого дома, объяснив свою позицию тем, что бюллетени засекречены и нужно получить решение Верховного суда округа об их рассекречивании.

На округе Фултон в 2020 году с большим отрывом победил Байден. Сторонники Трампа заявляли о фальсификациях в Фултоне, говорили о чемоданах с бюллетенями на арене State Farm, прорыве трубы на избирательном участке, из-за которого остановили подсчёт голосов, тысячах мёртвых душ избирателей и двойных голосованиях. Демократы обвинения в фальсификациях отвергали.

В 2020 году мы сообщали, что Трамп критиковал процедуру пересчета голосов в штате Джорджия. По его мнению, ей нельзя доверять, так как подписи не позволяли проверить.

Также он обвинял ФБР и Министерство юстиции в бездействии против мошенничества на президентских выборах.