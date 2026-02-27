Украина мобилизует примерно 30–34 тысячи человек в месяц, Россия – примерно на 10 тысяч больше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, в настоящее время у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат.

"Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысячи человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что боевой дух украинцев падает. Запросы на пополнение подразделений все равно есть, поскольку нужны ротации.

"Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда устал, боевой дух падает. Это ясно", – добавил он.

При этом Зеленский выразил надежду на улучшение ситуации.

"Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения", - подвел итог президент.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" войны.

В конце января, однако, новому министру обороны Украины Михаилу Федорову было поручено разобраться с насильственной мобилизацией на улицах, а также усилить ПВО и контрактную армию.