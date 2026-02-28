Войска РФ приблизились к Краматорску Донецкой области на расстояние досягаемости артиллерийских орудий.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, опубликовав карту боевых действий.

"Сегодня артиллерия противника начала обстреливать Краматорск. Многие военные привыкли к этому городу, и он стал для многих родным. В том числе и для меня после десятков командировок туда. И теперь я с грустью думаю, неужели прекрасный восточный город Краматорск станет очередным разрушенным городом-призраком", – написал он.

До Краматорска от российских позиций уже менее 20 километров.

Напомним, за последние недели войска РФ приблизились к Славянску и Краматорску.

Война в Украине продолжается 1466-й день.

