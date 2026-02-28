Россияне начали добивать артиллерией до Краматорска. Карта
Войска РФ приблизились к Краматорску Донецкой области на расстояние досягаемости артиллерийских орудий.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, опубликовав карту боевых действий.
"Сегодня артиллерия противника начала обстреливать Краматорск. Многие военные привыкли к этому городу, и он стал для многих родным. В том числе и для меня после десятков командировок туда. И теперь я с грустью думаю, неужели прекрасный восточный город Краматорск станет очередным разрушенным городом-призраком", – написал он.
До Краматорска от российских позиций уже менее 20 километров.
Напомним, за последние недели войска РФ приблизились к Славянску и Краматорску.
Война в Украине продолжается 1466-й день.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня – о потерях ВСУ на фронте, требованиях МВФ к Украине и что известно о стрелявшем в Портнова.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.