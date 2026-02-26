Армия РФ продвинулась около Резниковки, Пазено и Приволья на Славянском направлении.

Об этом сообщает DeepState.

При этом украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что российские войска продолжают операцию по выходу к подступам Краматорска с юга и юго-восток.

Для этого россияне сформировали две тактические группы и пытаются реализовать план двойного охвата агломерации Дружковка–Константиновка. Основные усилия сосредоточены южнее и юго-восточнее Константиновки, а также вдоль трассы Т-0504.

Тревожным моментом для ВСУ Машовец называет продвижение российских подразделений к рубежу Ильинка–Бересток к югу от Константиновки. Отдельные штурмовые группы смогли закрепиться в Ильинке и выйти к окраинам Константиновки со стороны Покровска.

Несмотря на нестабильность их положения, сам факт закрепления создает для украинской обороны дополнительное давление и формирует угрозу прорыва в западную часть города.

Кроме того, российские войска постепенно вытесняют украинские подразделения в юго-восточной части Константиновки. По словам эксперта, даже при медленных темпах продвижения противник, обладая численным преимуществом, методично наращивает давление.

Для закрепления на окраинах города ему потребовалось около полутора месяцев, что говорит о готовности вести затяжной штурм с постепенным изматыванием обороны.

Сохраняется и угроза с южного направления. Украинские позиции между Константиновкой и водохранилищем Клебан Бык остаются под давлением.

При дальнейшем продвижении российских войск ВСУ могут оказаться перед необходимостью отхода в центральную часть Константиновки под риском частичного охвата.

В более широком оперативном контексте Машовец указывает, что если российское командование планирует летнюю Славянско-Краматорскую операцию, то захват Константиновки и Дружковки становится для него приоритетной задачей ближайших месяцев. В случае успеха это позволит создать прямую угрозу всей Славянско-Краматорской агломерации с южного направления.

В то же время, без выхода к Доброполью и перехвата дороги Доброполье–Краматорск реализация такого плана может столкнуться с серьезными оперативно-тактическими трудностями, добавляет Машовец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении ВСУ на фронте 300 квадратных километров и сказал, что об этом не знают даже украинские обозреватели.

Война в Украине продолжается 1464-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 26 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду стало известно, что российские войска смогли уничтожить дамбу в районе Осыково с помощью трёхтонной авиабомбы. Это было сделано, чтобы нарушить логистику ВСУ в соседней Константиновке. Также 25 февраля сообщалось, что до Харькова начали долетать российские FPV-дроны на оптоволокне. Первый такой случай зафиксировали на северной окраине города.

