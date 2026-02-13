В Краматорске Донецкой области во время российского удара в зоне поражения оказался жилой сектор. Сильно разрушен дом, где жила семья. Трое братьев погибли, их мать и бабушка получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Удар был нанесен вчера в 21:15. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. 43-летняя мать погибших и их 65-летняя бабушка ранены. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией.

Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь.

Следователи еще не установили тип оружия, которым наносился удар.

Вчера вечером сразу после удара краматорские телеграм-каналы сообщали о прилетах по железнодорожному вокзалу.

В самом начале февраля под Павлоградом из-за атаки российского дрона погибли 15 человек. Это были шахтеры, которые ехали на автобусе.

Война в Украине идёт 1451-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 13 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы объекты генерации и подстанции в Киеве, Одессе и Днепре. В столице сильно пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего около четырех тысяч домов снова остались без отопления.

