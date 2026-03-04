Президент США Дональд Трамп второй раз за день раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за бесплатную передачу оружия Украине.

Заявление прозвучало в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Как сказал Трамп, Вашингтон "по-глупому" бесплатно отдал Киеву боеприпасы, которые можно было продать на Ближний Восток. По словам Трампа, США владеют "боеприпасами высшего класса", однако значительную их часть передали Украине без финансовой компенсации.

"У нас есть боеприпасы высшего класса, многие из которых отдали глупо, очень глупо – бесплатно. Когда я отдаю боеприпасы, за них платят все. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине", – сказал американский президент.

Напомним, сегодня Трамп уже высказывался в подобном духе, при этом с очень нелицеприятными характеристиками в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал "Барнумом". П.Т. Барнум был известным американским шоуменом-циркачом IXX века. Сегодня его имя в США является символом показухи, мистификации и самопиара. Таким образом, есть основания предполагать, что после начала войны с Иран Трамп не "подобрел" к Зеленскому.

Ранее глава Белого дома давал понять, что в переговорах с РФ мяч сейчас на стороне Зеленского, а сам президент Украины заявлял, что Вашингтон и Москва совместно давят на него с целью вывода войск из Донецкой области.

К слову, о войне в Украине Трамп также, вопреки ожиданиям, не забыл – сегодня он сказал, что завершение российско-украинского конфликта останется для него одним из самых высоких приоритетов.

При этом ни дата, ни место новых переговоров по Украине пока неизвестны. Вчера Зеленский заявлял, что они могут пройти 5-8 марта. Но ни Кремль, ни Вашингтон этого пока не подтверждали.

Ранее Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за её подход к российскому вторжению.