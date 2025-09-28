Первая леди Украины и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская потребовала отменить выступление российской оперной певицы в Лондонской опере.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Зеленская раскритиковала Королевский оперный театр за решение оставить выступления певицу-сопрано Анну Нетребко, которую "некоторые считают лучшей в мире".

"Первая леди Украины заявила, что она была "негативно впечатлена" поддержкой Королевской оперы Нетребко, которая фактически положила конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трёхлетней войны. При этом Нетребко не жила и не выступала в России с 2015 года", - пишет издание.

При этом Королевский оперный театр Лондона уже выступил в защиту Нетребко и заявил, что не будет убирать её из своей программы.

Ранее мы писали, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал предстоящее выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре Лондона. В сентябре у артистки запланированы четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска", первое из которых пройдет 11 сентября.

Также мы рассказывали, что посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление Нетребко, однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать.