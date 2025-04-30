Российская певица Валерия спела советскую песню "С чего начинается Родина" на фоне городских развалин.

Министр культуры Николай Точицкий сказал, что обратится в СБУ для установления места записи видео и последующего открытия производства в случае нарушения российской певицей украинской границы санкций, запрещающих ей въезжать в Украину.

"Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, в результате военных преступлений – это и есть русская культура. Петь "советский кинохит", написанный в честь 50-лет Службы внешней разведки КГБ СССР через 30 лет после распада СССР – это и есть русская культура. Она обслуживает русские силовые ведомства", - написал он.

Российские медиа тем временем предполагают, что клип сняли среди декораций Брестской крепости, находящихся в Троицком административном округе Москвы.

Эту информацию подтвердил продюсер и муж певицы Иосиф Пригожин в комментарии СМИ, отметив, что руины на видео являются декорациями.

В начале 2023 года Украина включила Валерию в санкционный список за участие в российской пропаганде.

Напомним, в прошлом году YouTube заблокировал каналы Газманова, Чичериной, Шамана и Манучарова.

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