Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции к певице, народной артистке Украины и решила взыскать в доход государства ее активы. Решение было принято вчера.

Об этом сообщается в соцсетях ВАКС.

В публикации не указано имя артистки, но судя по упомянутым песням, речь идет о Таисии Повалий.

У нее конфискуют:

автомобиль марки BMW Х5;

три устройства отечественного производства для отстрела резиновых патронов;

имущественные права на музыку и слова 9 произведений ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше, чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро");

7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га;

жилой дом общей площадью 442,8 кв. м;

домовладение общей площадью 101 кв. м.

Повалий еще может подать апелляционную жалобу на решение ВАКС. На это отводится пять дней.

В сентябре мы анонсировали, что Повалий могут лишить имущества и авторских прав на композиции.

В начале года певице объявили подозрение за сотрудничество с РФ и оправдание российской агрессии в Украине. По данным следствия, еще в 2014 году она выехала в РФ, сейчас живет и работает в Москве, а в 2023 году получила российское гражданство.