Певица Таисия Повалий получила подозрение за сотрудничество с РФ и оправдание российской агрессии в Украине.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале.

Бывшую народную артистку и депутата от "Партии регионов" обвиняют "в коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения РФ".

По данным следствия, еще в 2014 году Повалий выехала в РФ, сейчас живет и работает в Москве, а в 2023 году получила российское гражданство.

Повалий участвует в политических акциях на территории РФ, поддерживая Путина, и оправдывает российское вторжение в Украину.

Ранее Повалий, Лорак, Седокова и Тодоренко попали в санкционный список СНБО на ряду с лицами, приближенными к Путину, российскими бизнесменами и компаниями.

Мы также сообщали, что в Раде собирались лишить звания "народный артист" Лорак, Киркорова, Лободу, Повалий и других.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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