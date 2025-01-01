Ани Лорак. Фото: facebook.com/AniLorak

В телевизионном шоу "Голубой огонек" на телеканале "Россия-1" в новогоднюю ночь выступили две украинские певицы.

Артистки Ани Лорак и Таисия Повалий выступили с собственными поставленными номерами на одной сцене с российскими исполнителями. 

Видеоролики были сняты на мобильный телефон с экрана. 

Ани Лорак появилась на сцене с композицией "Танцы". Вместе с исполнительницей на площадке находились четыре танцора в красных блестящих костюмах, которые были рядом весь номер. 

В свою очередь певица Таисия Повалий поднялась на выступление вместе с Кубанским казачьим хором.  Они исполнили песню "Ти ж мене підманула" на украинском языке. 

Сама вокалистка была одета в красное платье, а ее сопровождение было наряжено в народные костюмы. 

Напомним, в прошлом году Повалий получила подозрение за сотрудничество с РФ и оправдание российской агрессии в Украине.

А недавно у Повалий конфисковали в собственность государства недвижимость и 9 песен.

Что касается Ани Лорак, то весной российские издания писали о том, что украинская певица подала заявление на получение российского гражданства.

 

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