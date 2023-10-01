В Кремле назвали вбросом слухи о том, что украинская певица Ани Лорак финансировала ВСУ.

Официальный ответ из администрации президента РФ зачитал в своей программе "Бесогон ТВ" российский режиссер Никита Михалков.

В ответе на имя Михалкова указывается, что данные о донатах Лорак в "Фонд мести" ВСУ являются фейком, который "распространяют депутаты Верховной Рады Украины".

Речь идет об опубликованной фотографии сбитого в Москве беспилотника, на крыле которого видна наклейка с именем Ани Лорак и надписью "Фонд мести".

По мнению администрации Путина, эту фотографию в соцсетях выдали за эксклюзив российского Telegram-канала "Shot", но там заявили, что никогда такого материала не публиковали.

"По мнению некоторых экспертов, данная провокация была спланирована Западом, чтобы устроить травлю украинцев, выбравших свое будущее с Россией", - говорится в ответе.

При этом добавляется, что после начала российского вторжения "Ани Лорак, находясь под эмоциональным информационным воздействием о начале активных боевых действий, в своих социальных сетях разместила несколько постов в поддержку Украины". Сейчас, по данным Кремля, певица оказывает помощь детям из детских домов "ДНР".

"За лояльность Ани Лорак поручился заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков", - зачитал ответ АП РФ Никита Михалков.

Напомним, в середине сентября после падения обломков дрона в Евпатории на них заметили надпись "Ани Лорак, спасибо за борт".

Как мы уже писали, Ани Лорак в реальности не помогает ВСУ. Наоборот: она живет и продолжает концертную деятельность в РФ.

В ответ украинские Telegram-каналы запустили кампанию троллинга певицы, заявляя, что она якобы донатит на нужды украинской армии.