"Слуга режима Путина". Ермак призвал не пускать на европейские оперные сцены российскую певицу Нетребко
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не допустить возвращения на европейские оперные сцены российской оперной певицы Анны Нетребко. Так он отреагировал на сообщение о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы.
Пост на эту тему появился в телеграм-канале чиновника.
"Довольно удивительные новости. Российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы. Это та культурная деятельница, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах Путина, в 2014 году приезжала в Донецк и держала флаг "Новороссии". Являлась слугой режима. И вдруг она возвращается на сцену Европы", - выразил удивление Ермак.
По его словам, сейчас очень важно, чтобы у российских деятелей не было возможности "зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад".
"Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве что опера в Москве", - резюмировал Ермак и призвал "всех причастных и наших союзников отреагировать".
В сентябре прошлого года Берлинская опера возобновила сотрудничество с российской певицей.
Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство решением учреждения культуры. Правда, никакого эффекта это не возымело: Нетребко продолжает там выступать. На октябрь в Берлине запланированы четыре представления с ее участием.