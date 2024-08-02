Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не допустить возвращения на европейские оперные сцены российской оперной певицы Анны Нетребко. Так он отреагировал на сообщение о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы.

Пост на эту тему появился в телеграм-канале чиновника.

"Довольно удивительные новости. Российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы. Это та культурная деятельница, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах Путина, в 2014 году приезжала в Донецк и держала флаг "Новороссии". Являлась слугой режима. И вдруг она возвращается на сцену Европы", - выразил удивление Ермак.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы у российских деятелей не было возможности "зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад".

"Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве что опера в Москве", - резюмировал Ермак и призвал "всех причастных и наших союзников отреагировать".

В сентябре прошлого года Берлинская опера возобновила сотрудничество с российской певицей.

Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство решением учреждения культуры. Правда, никакого эффекта это не возымело: Нетребко продолжает там выступать. На октябрь в Берлине запланированы четыре представления с ее участием.