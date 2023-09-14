Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прервано из-за войны в Украине в марте 2022 года.

Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства в Facebook.

"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", - пишет МИД.

В заявлении отмечается, что посольство Украины в Берлине "вело работу" над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы сразу после появления первых сообщений об ее участии в предстоящем спектакле.

"К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Германской государственной оперы", - констатируют в МИД.

Ведомство отмечает, что работу над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко в Берлинскую оперу, также вело германское представительство Украинского института - действующего под эгидой правительства Украины учреждения, задачей которого является распространение культуры страны за рубежом.

В пятницу вечером, когда Анна Нетребко будет принимать участие в премьерном спектакле на сцене Берлинской оперы, посол Украины в Германии Алексей Макеев вместе с берлинским сенатором по культуре Джо Чало намерен в знак протеста посетить выставку “Russian War Crimes”, которая проходит рядом со зданием театра, сообщает МИД Украины.

Берлинская государственная опера заявляла в конце августа, что собирается возобновить сотрудничество с Нетребко, и что российская певица выступит 15 сентября в опере "Макбет".

Ранее некоторые германские концертные площадки сообщили, что на фоне войны в Украине пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за якобы ее тесных связей с российским руководством. Теперь же в Берлинской опере указывают, что певица в последнее время не осуществляла творческой деятельности в РФ и не собирается в ближайшее время там выступать.

Также мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против запрета для российских артистов выступать в Германии.