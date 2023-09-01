Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко. 15 сентября на сцене театра она исполнит роль в опере "Макбет".

Об этом сообщается на сайте музыкального театра.

Как сказано в заявлении, руководство Государственной оперы "с начала войны вело весьма разноплановые дискуссии с Анной Нетребко". В начале марта 2022 года с ней была достигнута договоренность о том, что она не будет участвовать в новой постановке "Турандот" в июне 2022 года. И что без озвучивания четкой позиции о войне сотрудничество невозможно.

30 марта 2022 года Нетребко публично сформулировала свою позицию и дистанцировалась от руководства России.

"Я решительно осуждаю войну против Украины и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не связана с каким-либо лидером России. Я осознаю и сожалею, что некоторые из моих действий или заявлений в прошлом могли быть истолкованы неверно. Несколько раз в своей жизни я встречалась с президентом Путиным, в основном на церемониях награждения за мое искусство или открытия Олимпийских игр. Никакой финансовой поддержки со стороны российского правительства я никогда не получала и живу в Австрии, где также являюсь налоговым резидентом", - сказала тогда певица.

В театре заявили, что ценят творчествоу Нетребко, которая "несомненно является одним из величайших голосов современности", и Берлинскую оперу связывают с ней давние партнерские отношения. Театр решил искать с ней диалога.

Поскольку после своего заявления Нетребко не принимала никаких обязательств в России, не выступала там, ей решили "дать шанс".

Менеджмент певицы в свою очередь заявил, что она с нетерпением ждет возвращения на сцену Берлина в возрожденной постановке "Макбета", премьера которого состоялась в 2018 году.

Как мы писали, в марте Нетребко добилась в американском суде выплаты от бродвейского театра Метрополитен-опера 200 тысяч долларов за отмену ее выступлений после начала российского вторжения в Украину.

А незадолго до этого, в феврале, украинские музыканты отказались выступать на одной сцене с ней в Германии.