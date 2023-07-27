Власти Праги решают, отменять ли концерт российско-австрийской оперной певицы Анны Нетребко.

Об этом сообщает BBC News.

Заместитель мэра Праги Йири Посписил намерен на этой неделе встретиться с представителями посольства Украины в Чехии, чтобы решить, нужно ли отменять концерт Нетребко в чешской столице. Посписил заверил чешское информационное агентство ЧТК, что примет во внимание точку зрения украинских дипломатов.

Концерт Нетребко в Праге запланирован на октябрь этого года, он должен состояться в пражском Общественном доме — одной из главных площадок города, которая принадлежит муниципальным властям. Все билеты на него уже распроданы.

Как передает корреспондент BBC в Праге, организаторы концерта говорили, что Нетребко осудила войну России против Украины и не понимает причин, по которым ее концерт могут отменить.

Нетребко уже многие годы живет в Австрии. До начала войны она не раз выступала в поддержку Владимира Путина, а также была его доверенным лицом на выборах.

В декабре 2014 года Нетребко передала сертификат на 1 млн рублей в помощь Донецкому национальному театру оперы и балета, а также сфотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из лидеров сепаратистов Олегом Царевым. Позже она утверждала, что не знала значения символа, на фоне которого фотографировалась.

С осуждением российской агрессии в Украине Нетребко выступила в конце марта прошлого года, когда театральные площадки за границей начали отменять концерты и спектакли с ее участием. После того, как она выступила с осуждением войны, ее выступления начали отменять в России.

Весной этого года Нетребко выступала на Международном майском фестивале в немецком Висбадене, из-за чего на него отказались приезжать музыканты Национальной оперы Украины и артисты Харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Вместо них организаторы пытались пригласить российскую рок-группу Pussy Riot, однако ее участники отказались от участия после того, как стало известно о скандале вокруг Нетребко.

Также весной певица добилась в американском суде выплаты от бродвейского театра Метрополитен-опера 200 тысяч долларов за отмену ее выступлений после начала российского вторжения в Украину.