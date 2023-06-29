Целая плеяда украинских звезд и блогеров посетила концерт американской певицы Бейонсе, который прошел в Варшаве 28 июня.

Среди них была украинская певица Ольга Полякова, которая у себя в Инстаграме сравнила шоу Бейонсе со своими выступлениями. В одном из номеров благодаря подвесной системе Бейонсе поднималась в воздух и пела, паря над сценой.

"И в плаще я летала в "Королеве ночи"! А говорите, они на нас не смотрят. Подглядывают", - написала Полякова.

Кроме Поляковой, на концерте среди зрителей была солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, экс "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, певица Анна Тринчер, а также вместе с друзьями-блогерами Оксана Волощук (Ксюша Манекен — Ред.), которая ранее работала эскортницей, а недавно получила знак отличия "За содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР.

"Я оглохла на одно ухо, но оно того стоит. Это лучшее шоу, которое я видела", — написала Манекен.

Также концерт посетил украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной, которая у себя в Инстаграме выставила пост, где отметила, что попасть на выступление Бейонсе было ее давней мечтой.

"Моя мечта сегодня сбылась. Пять лет назад не удалось попасть на концерт Бейонсе, а в этом году решила: мечты должны сбываться, потому что жизнь непредсказуема… Словом, позволила себе немного переключиться и делюсь с вами вайбом в этот вечер", – похвасталась Кристина Решетник.

В комментариях под этим постом семейство Решетник собрало много негативных комментариев. Многие пользователи возмутились, почему Григорий Решетник вместо того, чтобы воевать, катается по Европе.

"Если бы муж был на "нуле", не веселился бы так. В нашем городе гибнут мирные жители, город почти сравняли с землей, некуда возвращаться, а кому-то весело. Это в Запорожской области. Неправильно это все, отвратительно"; "А почему Гриша за границей? На него берцев не хватило или броника?"; "Почему мужчины, как рабы, одни на фронте, другие не свободны в передвижении, а ваш бык на концерт заграницу… Какие вы отвратительные", - пишут люди.

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