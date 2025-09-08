Посол Украинв в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал предстоящее выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре Лондона. В сентябре у артистки запланированы четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска", первое из которых пройдет 11 сентября.

В своей колонке для Daily Mail посол написал, что она была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в 2012 году, а в 2014 году фотографировалась с "флагом Новороссии".

"Она была и остается культурным инструментом, легитимирующим убийства в Украине. На этой неделе она выйдет на сцену Ковент-Гардена, и люди будут аплодировать ей, как будто она всего лишь певица, как будто войны вообще не существует. Я не призываю к цензуре. Я призываю к памяти и честности", - пишет экс-главком.

Ранее мы рассказывали, что посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление Нетребко, однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать.

А также в прошлом году глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не допустить ее возвращения на европейские оперные сцены.

Несмотря на регулярные протесты украинцев, Нетребко продолжает давать концерты по всей Европе.