Новый посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать.

"Опера – это не политический и не тактический продукт. Художники не являются ни политиками, ни солдатами... Венгрия не является воюющей стороной и не желает играть роль нежелательного судьи в неразрешимом братском конфликте. Что касается Анны Нетребко, то мы говорим о величайшей современной сопрано мира, которая вот уже три года гастролирует по миру, ее чествовали на сценах Милана, Парижа, Берлина, Мадрида и Вены, она также выступает в Америке, и публика с нетерпением ждет ее. Музыканты нашего оперного театра смогут выступить с ней в девятый раз на родине и за рубежом", – ответил Оковач украинскому послу.



"Я прошу посла не наводить прицел на Венгерский государственный оперный театр или на спектакль, на который были проданы самые дорогие билеты за всю 141-летнюю историю учреждения. Это показывает, что наши соотечественники также ценят искусство Анны Нетребко... На пороге долгожданного прекращения огня и, возможно, в преддверии мира мне бы особенно хотелось защитить спокойствие, разумную внутреннюю деятельность и политический нейтралитет крупнейшего венгерского учреждения исполнительских искусств", – добавил он.

Напомним, в прошлом году глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не допустить возвращения на европейские оперные сцены российской оперной певицы Анны Нетребко. Так он отреагировал на сообщение о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы.

Перед этим сообщалось, что Берлинская опера возобновила сотрудничество с Анной Нетребко.