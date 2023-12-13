Львовский балет Royаl Lviv Ballet покажет в Польше "Щелкунчика" российского композитора Петра Чайковского.

Как сообщают местные сайты для покупки билетов, 14 декабря спектакль будет показан во Вроцлаве. Все билеты уже распроданы.

По данным украинских СМИ, в состав труппы Royаl Lviv Ballet входят как украинские артисты из Киева и Львова, так и солисты российских театров: Мариинского и Большого.

В описании мероприятия говорится, что это "спектакль высочайшего художественного уровня" и "образец классической красоты".

Royаl Lviv Ballet - это частная труппа. По данным СМИ, ее руководителями являются экс-солист Львовской оперы, народный артист Украины Олег Петрик и 76-летний балетмейстер из Львова Павел Сталинский.

Ранее мы писали, что в музее Булгакова против планов изъятия его из реестра недвижимого культурного наследия национального значения.

Также мы сообщали, что министерство культуры направило Национальной музыкальной академии Украины официальное письмо с предложением отказаться от имени российского композитора Петра Ильича Чайковского в названии.