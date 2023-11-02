Харьковский государственный академический театр оперы и балета намерен впервые с начала вторжения РФ полноценно возобновить свои выступления. Они будут проходить в подвале, чтобы обезопасить артистов и зрителей от возможных обстрелов.

Об этом говорится в видеорепортаже агентства Reuters.

Сообщается, что в подвале уже оборудованы сцена, импровизированная оркестровая яма и ряды сидений.

В пятницу состоялась генеральная репетиция в узком кругу. Теперь нужно получить разрешение городских властей.

Отметим, что в марте этого года в главном зале театра уже проходил концерт. Тогда артисты символически вернулись на большую сцену, где не выступали более года. В честь Всемирного дня театра звучали произведения Россини, Моцарта, Пуччини, Верди. Во время концерта из 920 мест в партере были заполнены почти все. Концерт начался гимном Украины, а завершился "Молитвой за Украину" Гулака-Артемовского.

Напомним, что Харьков часто подвергается обстрелам. Так, 6 октября РФ ударила двумя ракетами по центру города. Одна ракета упала на проезжую часть, в соседних домах выбило окна. Вторая попала в трехэтажный жилой дом, там произошел пожар. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе не успели объявить тревогу перед ракетным ударом из-за небольшого расстояния до места пуска ракеты.