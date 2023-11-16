На днях исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев заявил, что музей Михаила Булгакова в Киеве могут изъять из Государственного реестра недвижимого культурного наследия национального значения и перенести в реестр объектов местного значения.

Основатель музея Булгакова Анатолий Кончаковский в комментарии "Стране" осудил эти планы.

"Я против такого решения. Нам не следует отдавать врагу наше национальное достояние в лице Михаила Булгакова. Если мы будем опускать статус музея все ниже, лучше не станет. Мы и так много отдаем врагу - того же Чайковского, который все свои силы черпал именно в Украине и ничего плохого о ней не писал. Все это просто смешно. Булгаков ведь тоже обожал Украину и украинцев. Нужно просто читать его произведения, а не опираться только на высказывания его героев. Я думаю, что такое решение будет неправильным, нецелесообразным. Булгаков - наш, а отдавать его врагу - преступление", - заявил Кончаковский.

По его словам, никто из представителей Минкульта не связывался с ним по данному вопросу.

"Кто со мной будет связываться и учитывать мое мнение? У меня никто ничего не спрашивал. Думаю, сотрудников музея также не спрашивали. Они (Минкульт) принимают решение сами. Но вместо того, чтобы бороться с мертвыми, лучше бы брали винтовку в руки и шли бороться на поле боя. Сначала нужно победить, а потом думать, какие памятники убирать, а какие - оставлять. Сейчас это несвоевременно", - говорит Кончаковский.

Ранее мы писали о том, что в Киеве облили краской новую надпись на фасаде музея Булгакова, но отмывать ее не будут.

Также мы писали, как спор о Булгакове перерос в дискуссию о модели развития Украины.