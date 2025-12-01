Киевская балетная труппа едет в тур с балетом русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро". Выступления запланированы в Германии и Швейцарии.

Об этом сообщается на сайте Kyiv Classic Ballet.

Произведение русского композитора они называют "бессмертной классикой", которая "сочетает в себе романтические элементы и элементы мирового фольклора".

Grand Kyiv Ballet является независимой гастрольной балетной труппой украинских артистов и в настоящее время временно базируется в Международной балетной академии в США.

Напомним, в тур по Польше с "Щелкунчиком" Петра Чайковского в 2023 году ездил львовский балет Royаl Lviv Ballet. В описании мероприятия говорилось, что это "спектакль высочайшего художественного уровня" и "образец классической красоты".

Royаl Lviv Ballet - это частная труппа. По данным СМИ, ее руководителями являются экс-солист Львовской оперы, народный артист Украины Олег Петрик и 76-летний балетмейстер из Львова Павел Сталинский.

Также мы сообщали, что Министерство культуры направило Национальной музыкальной академии Украины официальное письмо с предложением отказаться от имени русского композитора Петра Ильича Чайковского в названии.

