Министерство культуры Украины приказало ректору столичной Национальной музыкальной академии убрать имя композитора Петра Чайковского из названия учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта на сайте ведомства.

Основанием для переименования стало заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, которая определила, что использование имени Чайковского в названии учреждения "является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству.

"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также законами "О высшем образовании" и "О культуре"," - отметила министр культуры Татьяна Бережная.

Как подчеркнули в Минкульте, переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии.

Позже академии хотят присвоить новое имя.

Напомним, ранее в Киеве было принято решение демонтировать памятник Михаилу Булгакову и несколько других объектов.

Почему в Украине отменяют писателя-киевлянина, мы разбирались в отдельном материале.