Минкульт деколонизировал название главной музыкальной академии страны, убрав из него имя Чайковского
Министерство культуры Украины приказало ректору столичной Национальной музыкальной академии убрать имя композитора Петра Чайковского из названия учебного заведения.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта на сайте ведомства.
Основанием для переименования стало заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, которая определила, что использование имени Чайковского в названии учреждения "является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству.
"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также законами "О высшем образовании" и "О культуре"," - отметила министр культуры Татьяна Бережная.
Как подчеркнули в Минкульте, переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии.
Позже академии хотят присвоить новое имя.
