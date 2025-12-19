Киевский городской совет проголосовал за снос в столице памятника писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также принято решение о демонтаже мемориальной доски Петру Чайковскому, памятников Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, символического знака "Киев – город-герой" с изображением пятиконечной звезды, памятного камня в честь 100-летия Ленина.

С рынка "Житний" уберут надписи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов".

Герб СССР уберут со знака границы Киева на кольцевой возле остановки "ул. Жмеринская", а на памятнике воинам-освободителям у Свято-Михайловской больницы текст переведут на украинский, годы войны "1941–1945" заменят на "1939–1945" и формулировку "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".

Ранее в столичном горсовете заявляли о намерении демонтировать памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке.

Напомним, в Одессе пока не будут демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, так как он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.