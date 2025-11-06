В Одессе пока не будут демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, заколоченный на прошлой неделе досками, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщили в Одесском горсовете в ответ на запрос общественной организации "Деколонизация.Украина".

Согласно документу, любые работы на территории, признанной ценностью ЮНЕСКО, требуют предварительного согласования с комитетом организации. Без его разрешения демонтаж или перемещение памятника запрещены.

До завершения разбирательства монумент останется закрыт фанерными щитами, чтобы "свести к минимуму визуальное воздействие памятника на общественное пространство".

Ранее мы сообщали, что памятник Пушкину, расположенный на Приморском бульваре напротив здания горсовета, полностью закрыли листами фанеры. После заколачивания на досках краской из баллончика нанесли трезубец и символику "Азова". Решение закрыть монумент принял глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Напомним, против сноса памятника выступал бывший мэр Одессы Геннадий Труханов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил градоначальника украинского гражданства из-за наличия российского паспорта.