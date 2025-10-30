Памятник Пушкину в Одессе заколотили досками. На них тут же нарисовали символику "Азова"
В Одессе уже окончательно закрыли листами фанеры памятник поэту Александру Пушкину, расположенному на Приморском бульваре напротив здания горсовета.
Видео того, как выглядит теперь это место, публикуют местные телеграм-каналы.
Как заметно на кадрах, после заколачивания памятника на доски уже нанесли краской из баллоничка трезубец и символику "Азова" - вариацию на тему волчьего крюка.
Решение закрыть монумент было принято не городскими властями, а главой областной администрации Олегом Кипером, сообщают местные телеграм-каналы.
Этот памятник Пушкину сооружался в 1887-1889 годах на средства, выделенные городской думой и пожертвованные одесситами. На лицевой стороне монумента, обращённой к бульвару, есть надпись: "А. С. Пушкину граждане Одессы". Она подчеркивает, на чьи средства поставлен памятник. Бюст выполнила одна из немногих женщин-скульпторов ХІХ века и жена поэта Якова Полонского Жозефина Полонская.
Как мы писали, работы по заколачиванию памятника начались вчера под покровом темноты.