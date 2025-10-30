В Одессе уже окончательно закрыли листами фанеры памятник поэту Александру Пушкину, расположенному на Приморском бульваре напротив здания горсовета.

Видео того, как выглядит теперь это место, публикуют местные телеграм-каналы.

Как заметно на кадрах, после заколачивания памятника на доски уже нанесли краской из баллоничка трезубец и символику "Азова" - вариацию на тему волчьего крюка.

Решение закрыть монумент было принято не городскими властями, а главой областной администрации Олегом Кипером, сообщают местные телеграм-каналы.

Этот памятник Пушкину сооружался в 1887-1889 годах на средства, выделенные городской думой и пожертвованные одесситами. На лицевой стороне монумента, обращённой к бульвару, есть надпись: "А. С. Пушкину граждане Одессы". Она подчеркивает, на чьи средства поставлен памятник. Бюст выполнила одна из немногих женщин-скульпторов ХІХ века и жена поэта Якова Полонского Жозефина Полонская.

Как мы писали, работы по заколачиванию памятника начались вчера под покровом темноты.

Ранее против сноса памятника выступал Геннадий Труханов.