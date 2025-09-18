В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру I установили вертолёт.

Кадры из областного центра публикуют местные телеграм-каналы.

По данным журналистов, что это будет временная экспозиция, которая продлится до трёх недель.

Ранее снос памятника советским солдатам в Ровенской области отложили до отлёта аистов.

Демонтаж монумента времён Второй мировой войны в селе Плоска был перенесён на осень по просьбе одного из местных жителей.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики сообщали о продвижении войск РФ на Днепропетровщине. Кроме того, в Донецкой области неприятель зашёл в Ямполь, ВСУ пытаются зачистить посёлок. Также, по данным Deep State, россияне захватили Григорьевку на лиманском направлении.

