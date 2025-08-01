Демонтаж советского памятника времён Второй мировой войны в селе Плоска на Ровенщине отдожили до конца лета.

Официальный ответ местных властей публикуют украинские телеграм-каналы.

"По Вашему обращению по проведению демонтажа памятника, содержащего изображения советских солдат и макет советского ордена с серпом и молотом в с. Плоска Ровенской области Таракановский сельский совет сообщает, что пока невозможно провести демонтаж, поскольку на верхушке памятного знака свили гнездо аисты. Работы по демонтажу будут проведены осенью, когда птицы улетят в тёплые края", – сказано в документе.





Ранее мы публикували видео с кладбища во Львове, где начали демонтаж колонны и эксгумацию захоронений советских солдат на Холме Славы.

Также стало известно, что демонтаж мемориальной доски в Одессе перерос в драку с местными жителями.

Напомним, на Львовщине уволили старосту села, который не дал снести памятник советскому солдату.

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