В областном центре Львовщины демонтируют колонны на входе на Холм Славы.

Кадры с задействованием спецтехники публикуют местные телеграм-каналы.

Там также идёт эксгумация захоронений советских солдат, погибших при освобождении города от гитлеровских нацистов во Вторую мировую войну.

Ранее на Холме Славы начали эксгумацию.

22 апреля исполнительный комитет городского совета Львова утвердил решение об организации работ по перемещению всего комплекса "Холм Славы" на Голосковское кладбище. Заказчиком работ тогда определили музей "Лычаковское кладбище". Работы начались на следующий день после принятия решения.

Напомним, во Львове проведут эксгумацию разведчика Кузнецова.

Война в Украине идет 1189-й день. Последние новости с главными событиями 27 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили, что на Константиновском направлении российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой. Кроме того, по данным телеграм-канала Deep State, РФ закрепилась на большей части своего плацдарма в Сумской области. Также Deep State впервые почти за год фиксирует продвижение россиян к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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