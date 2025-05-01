На львовском мемориальном комплексе "Холм Славы" проводят эксгумацию захоронений советских солдат, погибших при освобождении города от немецких нацистов во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Укринформ".

Службы производят эксгумацию более 220 одиночных и четырех братских могил, в том числе знаменитого разведчика Николая Кузнецова.

22 апреля исполнительный комитет городского совета Львова утвердил решение об организации работ по перемещению всего комплекса "Холм Славы" на Голосковское кладбище. Заказчиком работ тогда определили музей "Лычаковское кладбище". Работы начались на следующий день после принятия решения.

Чтобы перенести человеческие останки и надгробные плиты с этой территории на другое кладбище, город получил согласование от Министерства культуры и стратегических коммуникаций, поскольку мемориальный комплекс "Холм Славы" имеет статус памятника истории.

Как мы писали, о подготовке эксгумации стало известно еще в январе.

Также мы сообщали, что националисты не раз оскверняли могилу Кузнецова.