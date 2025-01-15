Во Львове эксгумируют захоронения советских времен на Холме славы. Останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище, что на северной окраине Львова.

Как сообщает Львовский горсовет, соответствующее решение 14 января согласовал исполком горсовета.

По словам управляющего делами исполкома Евгения Бойко, речь идет о более чем 200 захоронениях, четырех братских могилах и захоронениях Героев Советского Союза, в частности, знаменитого разведчика Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

"Вопрос советских захоронений во Львове стоял давно. Война ускоряет многие процессы, не исключением стал и этот. Город подготовил пакет документов для получения необходимого разрешения Министерства культуры. Разрешение получили. После этого должны перейти к практическим вещам. Первое – это перенос самих элементов памятников. Второе – это исследование и эксгумация захороненных там останков. Какого-либо особого отношения к этим захоронениям не будет, все будем делать в соответствии с нашими христианскими традициями", - отметил Бойко.

Ранее на Холме славы демонтировали три советских памятника и всю советскую символику.

Как мы рассказывали, националисты не раз оскверняли могилу Кузнецова.