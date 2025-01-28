В Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, физиологу Ивану Павлову. Монумент стоял на территории Александровской больницы в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-центр департамента территориального контроля Киева.

"Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом", - заявили в департаменте, добавив, что политика дерусификации будет продолжаться.

Памятник Павлову будет передан в музей авиации имени Антонова, куда свозят все "дерусифицированные" монументы. В настоящее время демонтированный памятник хранится на специальной площадке для бесхозного имущества.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как и зачем снесли памятник Николаю Щорсу в Киеве.

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